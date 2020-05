Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali in Italia: si parte da 599 euro

Annunciati ad inizio dello scorso mese in Cina e attesissimi nel nostro paese visto il successo delle precedenti generazioni, Black Shark 3 e 3 Pro sono da oggi ufficiali anche in Italia. La serie di Xiaomi rivolta agli amanti del gaming si arricchisce così di due nuovi componenti, due top di gamma a tutti gli effetti vista la scheda tecnica.

Pochissime le differenze tra i due modelli, di fatto da segnalare solo le dimensioni del display (6.67 pollici in Full HD+ sulla versione “standard”, 7.1″ in 2K sul Pro) e la batteria (4.720 mAh e 5.000 mAh con ricarica rapida a 65 W, 100% in meno di 40 minuti).

Tornando allo schermo, da segnalare il refresh rate a 90 Hz e il supporto HDR 10+, mentre è particolare la scelta di dividere la batteria in 2 e piazzare in mezzo la scheda madre. Black Shark 3 e 3 Pro contano ovviamente sullo Snapdragon 865 con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno (sul Pro solo il taglio da 256 GB) di tipo UFS 3.0. Sono in comune le specifiche della tripla fotocamera posteriore (64+13+5 MP) e di quella anteriore (20 MP).

Diverse le funzionalità e le specifiche hardware studiate per gli amanti del gaming: dual speaker, unità doppia di raffreddamento a liquido, due pulsanti fisici per il gioco, GameEngine e SolarCore.

Black Shark 3 è disponibile in nero e grigio, sul sito ufficiale, a 599 e 729 euro (varianti da 8+128 GB e 12+256 GB); ancora non sono stati rivelati i prezzi della versione Pro.