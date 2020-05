Vivo Y30 è ufficiale con quad-cam posteriore e ottima batteria

Decisamente interessante Vivo Y30, nuova proposta del produttore cinese – vicino ormai all’approdo ufficiale in Europa – per la fascia medio-bassa del mercato. Come da tradizione dell’azienda, il rapporto qualità-prezzo è eccellente e alcune particolarità della scheda tecnica lo rendono particolarmente appetibile per chi non ha un grosso budget a disposizione.

Vivo Y30 arriva con un display LCD con diagonale da 6.37 pollici e risoluzione in HD+. Lo schermo è caratterizzato dal foro nell’angolo in alto a sinistra che ospita la fotocamera frontale da 8 MP e da un aspect ratio pari a 19,5:9.

Il processore è l’Helio P35 di MediaTek, accompagnato in questo caso da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno che possono arrivare a 256 GB tramite espansione con micro SD. Molto interessante la scelta di affidarsi a quattro sensori per la fotocamera posteriore: principale da 13 MP, grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e rilevatore di profondità da 2 MP.

Vivo Y30, che può contare sul sensore per le impronte digitali situato sul retro, può inoltre godere di un’ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 10 W. C’è Android 10 (con Funtouch OS 10) di serie.

Lo smartphone sarà inizialmente lanciato in Malesia in Dazzle Blue e Moonstone White: costerà 899 rupie malesiane, al cambio attuale poco più di 190 euro.