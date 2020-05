Samsung Galaxy A21s in uno spot pubblicitario: emergono nuovi dettagli

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A21s, smartphone di cui già sono emersi diversi particolari della scheda tecnica e che ha ricevuto già le certificazioni Wi-Fi Alliance e Bluetooth. Oggi è protagonista di uno spot pubblicitario, apparso in anteprima su YouTube e che potrete trovare a fine articolo.

Nel filmato viene chiarito subito il target di riferimento, un’utenza prettamente giovanile, ed è per questo motivo che sono messe in risalto un paio di funzionalità che di certo piaceranno ai più giovani. La prima è “AR Doodle”, presente sui Galaxy Note 10 e che permette di applicare simpatici filtri in tempo reale, quando si registrano dei video, seguendo i movimenti del volto. Grazie a “Live Video”, invece, è possibile cominciare una diretta video su Instagram, Facebook o YouTube direttamente dall’app Fotocamera.

Samsung Galaxy A21s è atteso con un display IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione in HD+. Dovrebbe avere a bordo un Exynos 850 con 3 GB di memoria RAM e 32 o 64 GB di storage interno. Sul retro, col sensore per le impronte digitali, potrebbe trovare spazio una tripla fotocamera da 48+8+2 MP, mentre la selfie-cam arriverà a 13 MP. Occhio, inoltre, alla batteria da 5.000 mAh, mentre ci sarà Android 10 out of the box con One UI 2.0.