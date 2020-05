iPhone 11 e Redmi Note 8T sono gli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre del 2020

La tradizionale analisi di Canalys ci conferma quali sono stati gli smartphone più venduti al mondo nel primo trimestre del 2020. Come prevedibile, a guidare la classifica c’è iPhone 11 con circa 18 milioni di unità vendute nel periodo considerato. Alle spalle dello smartphone di Apple troviamo il Redmi Note 8/8T che supera quota 8 milioni di unità vendute.

Terza posizione, invece, per il Samsung Galaxy A51, il mid-range della casa coreana presentato ad inizio dell’anno, che raggiunge quota 6 milioni di unità vendute circa precedendo l’entry level A10s. Da segnalare anche il risultato del Redmi Note 8 Pro che si piazza al quinto posto della classifica delle vendite del primo trimestre del 2020.

A completare la top 10 troviamo iPhone 11 Pro Max, al sesto posto, e iPhone 11 Pro, al decimo posto, oltre ad altri due entry level di Samsung (A20s e A01) ed al Redmi 8A, attuale entry level della gamma Redmi. Oltre agli smartphone di Apple, non ci sono top di gamma o smartphone di fascia alta dotati di sistema operativo Android.

Staremo a vedere come sarà la classifica del secondo trimestre del 2020, un periodo in cui diversi brand dovranno fare i conti con gli effetti della pandemia in corso. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.