Google: vendite record nel 2019 per gli smartphone Pixel

Come confermano diverse indiscrezioni, Google non è soddisfatta dei risultati di vendita della gamma Pixel che, in attesa del lancio del nuovo Pixel 4a, ha comunque fatto segnare un record “storico” per l’azienda americana. Nel corso del 2019, infatti, come riporta IDC, Google ha venduto ben 7.2 milioni di smartphone.

Questo dato si traduce in una crescita del +52% rispetto ai risultati ottenuti l’anno precedente. Il risultato è, chiaramente, legato al lancio dei nuovi mid-range Pixel 3a che hanno abbassato notevolmente il prezzo d’accesso alla gamma Pixel, in precedenza formata esclusivamente da smartphone di fascia alta.

Nonostante i risultati “da record”, Google ha deciso di fare diversi cambiamenti alla divisione Pixel, sia a livello dirigenziale che per quanto riguarda la struttura della gamma. In arrivo c’è il nuovo mid-range Pixel 4a che prenderà il posto sia del 3a che del 3a XL. In autunno, inoltre, arriveranno i nuovi Pixel 5 che, a differenza dei loro predecessori, non avranno un SoC da top di gamma.

Google, infatti, ha scelto per i suoi nuovi Pixel 5 di utilizzare un SoC di fascia medio-alta come lo Snapdragon 765G che garantisce ottime prestazioni e il supporto al 5G. Staremo a vedere se queste scelte permetteranno all’azienda di ritoccare, nel 2020, il record registrato nel 2019.