Samsung Galaxy A41 e Galaxy A20e ricevono le patch di sicurezza di giugno

Come ogni mese, Samsung continua a martellare sugli aggiornamenti di sicurezza sui propri smartphone, compresi quelli di fascia media. Nelle ultime ore sono partiti i rilasci di due nuovi update per Samsung Galaxy A41 e Galaxy A20e con a bordo le patch di sicurezza più recenti, quelle relative a questo mese di giugno. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Nel caso di Samsung Galaxy A41 la build in questione è la A415FXXU1ATE5 e, almeno per il momento, il roll out sembra riguardare unicamente il mercato russo. Vale la pena ricordare che proprio questo smartphone ha ricevuto un diverso aggiornamento nella giornata di ieri, volto però a migliorare le prestazioni della fotocamera.

Miglioramenti alla fotocamera (oltre che alla connettività GPS e a quella bluetooth) che vengono citati nel changelog ufficiale dell’update per Samsung Galaxy A20e: in questo caso la build A202FXXU3BTE2 è già stata segnalata anche in Italia, anche se unicamente sui device non brandizzati. Ricordiamo che nel consueto bollettino mensile, il produttore coreano aveva parlato di 19 ulteriori risoluzioni di bug che affliggevano la One UI.

Nel giro di qualche ora, o al massimo di qualche giorno, i due aggiornamenti faranno capolino su tutte le unità di Samsung Galaxy A41 (in vendita su Amazon: Samsung Galaxy A41, Smartphone, Display 6.1" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 3500 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 151 g, [Versione Italiana], Blue) e Galaxy A20e presenti in Italia.