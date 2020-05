Honor 30 e 30 Pro+ sbarcano in Europa: il debutto è in Russia

A un mese e mezzo dal lancio, Honor 30 si appresta a varcare i confini europei: il top di gamma dell’azienda cinese, coi modelli “standard” e Pro+, da oggi 29 maggio è disponibile al pre-ordine in Russia. Con ogni probabilità si tratta del primo passo ufficiale per l’ingresso in Europa, con l’arrivo in altri mercati che avverrà presumibilmente nel corso del mese di giugno.

Importante dare un occhio ai prezzi in Russia: Honor 30 sarà venduto a 34.900 e 39.990 rubli nelle configurazioni da 8+128 e 8+256 GB, al cambio attuale circa 450 e 510 euro, nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green, e Titanium Silver. Honor 30 Pro+, invece, costerà 54.990 rubli, 700 euro circa, in un’unica configurazione da 8+256 GB e nelle colorazioni Titanium Silver e Midnight Black.

Vale la pena sottolineare che al momento non c’è traccia di Honor 30 Pro, altro smartphone che compone la lineup del recente top di gamma e che si differenzia dal 30 Pro+ principalmente per alcuni dettagli della fotocamera e del display. E’ poi interessante segnalare che chi effettua subito il pre-ordine riceverà in omaggio le Honor Magic Earbuds, le ultime cuffie true-wireless del produttore cinese.

In quest’articolo troverete la scheda tecnica completa di Honor 30; cliccando qui, invece, ne saprete di più sulle già citate differenze tra i modelli Pro e Pro+.