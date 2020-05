Questo potrebbe essere l’aspetto di OnePlus Z

Di OnePlus Z, ammesso finisca per chiamarsi proprio così, si parla già da diversi mesi: l’azienda cinese ha da tempo abbandonato la strategia dei “flagship killer” e, di conseguenza, una fascia di prezzo che continua ad appartenere ai cosiddetti “mid-range”. Potrebbe ritornarci con un medio-gamma in piena regola, una possibilità che di fatto ha confermato anche il CEO e co-fondatore di OnePlus, Pete Lau, nell’intervista di cui abbiamo discusso in quest’articolo.

Qualche giorno fa, peraltro, è anche spuntata una prima immagine del possibile design frontale dello smartphone che trova qualche riscontro nel leak del giorno: viene mostrata la presunta pellicola di protezione del device dalla quale poi viene generato il render che troverete ad inizio articolo.

In realtà la pellicola in questione fa pensare più ad un notch a goccia e non ad un foro al centro, come precedentemente ipotizzato. Nel render di OnePlus Z si può inoltre notare una più profonda ottimizzazione delle cornici frontali, in quella superiore si può scorgere la capsula auricolare.

Detto della presenza di una USB di tipo C e dei pulsanti di accensione e del volume sul lato destro, non vengono forniti più dettagli sul fronte hardware. Resta in piedi l’ipotesi di uno Snapdragon 765 a bordo ma al momento, almeno da questo punto di vista, si brancola nel buio.