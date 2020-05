Huawei P30 Pro New Edition ufficiale anche in Italia, ecco prezzo e specifiche

Il nuovo Huawei P30 Pro New Edition sta per arrivare anche in Italia. La “riedizione” del top di gamma della casa cinese dello scorso anno sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal prossimo 1° giugno con un prezzo di listino di 849,99 Euro. Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silver Frost e Aurora.

Per chi acquisterà lo smartphone al lancio, ci saranno in regalo le Freebuds 3 e il Wireless Charger oltre a 50GB di spazio su Huawei Cloud, 3 mesi di abbonamento VIP a Huawei Music e 15 Euro da utilizzare su Huawei Video. Il nuovo Huawei P30 Pro New Edition è già stato inserito sul sito ufficiale del costruttore ma, al momento, la pagina per l’acquisto online non è attiva (maggiori dettagli al link in fonte).

Le specifiche tecniche del nuovo Huawei P30 Pro New Edition riprendono quelle del P30 Pro attualmente in commercio (SoC Kirin 980, 8 GB di RAM e display AMOLED da 6.5 pollici) ma può contare su 256 GB di storage interno. Il sistema operativo è Android 10 con EMUI 10.1 e, soprattutto, con i servizi Google (assenti sul P40).

