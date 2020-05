Oppo Reno 4 e 4 Pro saranno presentati il 5 giugno: cosa aspettarsi?

Torniamo ad occuparci di Oppo Reno 4 e 4 Pro, smartphone che sono già stati oggetto di rumors e leak vari che ne hanno delineato non solo l’aspetto estetico, particolare, ma anche gran parte della scheda tecnica. Ebbene, oggi è lo stesso produttore cinese ad ufficializzare la data di lancio dei due nuovi device: venerdì 5 giugno.

Non è tutto: Oppo ha anche condiviso un video-teaser, che troverete a fine articolo, in cui di fatto viene svelato l’aspetto del Reno 4. Si può quindi notare il foro sul display, nell’angolo in alto a sinistra, il rapporto di forma particolarmente allungato e, sul retro, la fotocamera e il flash nello stesso modulo (con sensori decisamente sporgenti) oltre alla didascalia “Reno Glow“. Nello stesso post pubblicato su Weibo, Oppo sottolinea che la finitura della parte posteriore sarà “anti-impronte” mentre arriva la conferma anche sul supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Insomma, comincia a delinearsi più chiaramente il quadro almeno della versione standard che, comunque, si differirà da quella Pro per diversi dettagli (ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo). Vale la pena sottolineare anche che Oppo Reno 4 è stato già messo a listino da Vmall che, pur non anticipando il prezzo, ha nel suo catalogo le varianti da 8+128 GB e 12+256 GB.