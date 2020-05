Due nuovi Samsung Galaxy Watch Active certificati dalla FCC

La FCC ha certificato due nuovi Samsung Galaxy Watch. L’ente statunitense ha così ufficializzato i model number SM-R845 e SM-R855 che, con ogni probabilità, corrisponderanno a due versione del futuro Galaxy Watch Active 2.

Non c’è certezza che si tratti proprio della nuova generazione dei Galaxy Watch Active, ma le indiscrezioni delle scorse settimane coincidono con quanto emerso dalla FCC. E’ importante sottolineare che i due device certificati non si differenziano, come si potrebbe pensare, per il supporto alla connettività WiFi o WiFi+LTE (quest’ultimo dettaglio vantato da entrambi): è possibile che ci siano invece differenze per quanto riguarda le dimensioni del quadrante.

In ogni caso, la certificazione FCC svela nuovi dettagli sui futuri Samsung Galaxy Watch Active. Emerge, ad esempio, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e che ci sarà anche la certificazione militare MIL-STD-810G. La versione che ha svelato più dettagli è quella con quadra con diametro da 45 mm e può contare sulla protezione Gorilla Glass. Si fa inoltre riferimento al ricevitore GPS e al caricatore wireless, fornito di serie, da 5V/1A già a disposizione col modello attualmente in commercio.

Ricordiamo anche che con la nuova generazione di Samsung Galaxy Watch Active il colosso coreano potrebbe introdurre una cassa in titanio oltre a quella in acciaio inossidabile.