Mercato tablet Q1 2020, Samsung scalza Apple dal primo posto (in Europa)

Sono dati particolarmente interessanti quelli forniti da IDC e che riguardano il mercato dei tablet nell’area EMEA: nel primo trimestre di questo 2020: è importante sottolineare quest’ultimo dettaglio, visto che parliamo di Europa, Medio Oriente e Africa e che quindi non sono conteggiati i dati relativi ad Asia e, soprattutto, Nord America.

In ogni modo, fa comunque notizia il sorpasso di Samsung, in vetta alla classifica, ai danni di Apple. Il colosso coreano ha spedito nel primo trimestre 2,161 milioni di tablet, guadagnando una fetta di mercato pari al 24.5%. Si tratta di un calo del 2.3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (2.212 milioni di spedizioni) ma l’avvicendamento è avvenuto soprattutto a causa del -9,3% fatto registrare da Apple. Cupertino è passata da 2.314 milioni di tablet spediti a 2.100, per un market share pari al 23,8%.

In termini assoluti era facile prevedere la contrazione dei numeri durante il primo trimestre di quest’anno, tendenza che dovrebbe poi continuare anche nel corso del 2020. In totale si sono registrati 8,823 milioni di tablet spediti contro i 9.756 del Q1 2019 per un calo del 9.6% su base annua.

Va comunque segnalata la crescita di Lenovo (+4.2%) e soprattutto Microsoft (+19,6), le uniche due aziende nella top 5 ad aver fatto segnare il segno “più” nei primi tre mesi dell’anno.