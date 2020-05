LG V60 ThinQ 5G, sconto di 100 euro e Dual Screen in omaggio

Molto interessante l’offerta che sarà valida da oggi fino al 25 giugno e che riguarda LG V60 ThinQ 5G: il top di gamma dell’azienda coreana non solo conferma i 100 euro di sconto sul prezzo di listino ufficiale (da 999 a 899 euro) ma, soprattutto, acquistandolo nel periodo sopracitato si avrà diritto anche all’accessorio Dual Screen che ha un valore di mercato pari a 199 euro.

L’accessorio, d’altronde, è la vera particolarità di LG V60 ThinQ 5G: la cover consente di duplicare il display portando in aggiunta un altro P-OLED da 6.8″ in Full HD+ e di aggiungere anche un piccolo schermo da 2.1″ esterno, monocromatico. Doveroso sottolineare che si tratta di un’offerta lanciata direttamente dalla divisione italiana dell’azienda e che quindi si potrà aderire tramite le pagine del sito web ufficiale.

Riassumendo brevemente la scheda tecnica di LG V60 ThinQ 5G, e ricordando le specifiche del display già elencate in precedenza, da ricordare: Snapdragon 865 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno (espandibili fino a 2 TB), sensore integrato nello schermo, speaker stereo, 4 microfoni, certificazione militare e IP68, tripla cam posteriore da 64+13+ToF capace di registrare video in 8K, selfie-cam da 10 MP e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+. Il tutto, ovviamente, con Android 10 out of the box.