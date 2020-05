Nuovo scatto in avanti di Telegram: arrivano le reazioni ai messaggi?

Telegram sarebbe sul punto di compiere un nuovo passo in avanti nell’eterna battaglia con WhatsApp tra le app di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Dopo aver superato quota 500 milioni di download sul Play Store di Google, Telegram avrebbe in serbo una ghiotta novità per le prossime settimane.

Potrebbero infatti arrivare prestissimo le reazioni ai messaggi. Ad anticipare la notizia, ed è davvero buffo come ammette anche la fonte in questione, è WABetaInfo, capace di anticipare praticamente tutte le novità di WhatsApp basandosi sugli indizi contenuti nelle righe di codice delle versioni beta. Stavolta, però, nel mirino è finita Telegram e le “reactions” che di certo non passeranno inosservate.

WABetaInfo al momento fa riferimento soltanto due reazioni, molto “basiche”: un cuore integro e uno spezzato. Insomma, una sorte di “like” o “dislike” ma che comunque potrebbe poi aprire la strada ad altre reazioni già col primo aggiornamento. A proposito di update: è ipotizzabile che avvenga lato server e che, quindi, gli utenti non sarebbero chiamati ad un aggiornamento manuale per avere a disposizione la nuova funzionalità.

Non è dato sapere quando comincerà il roll out e non si è fatto neppure riferimento alle tempistiche di arrivo su Android o iOS.