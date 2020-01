Telegram dà il benvenuto al 2020 con un aggiornamento ricco di novità

Col nuovo anno è arrivato anche un corposo aggiornamento di Telegram. La celebre app di messaggistica istantanea continua a migliorare e a portare novità che stavolta sono rivolte più a migliorare l’esperienza utente che all’aspetto relativo a privacy e sicurezza. Il changelog ufficiale è davvero ricco e peraltro nasconde alcune novità specifiche per Android o iOS (legate soprattutto all’interfaccia). Andiamo a scoprire quali sono i punti principali.

Interessante la funzionalità che permette di programmare un messaggio da inviare quando il destinatario è online (ammesso che quest’ultimo renda visibile il suo stato), mentre viene notevolmente migliorato l’editor dei temi, molto più immediato e personalizzabile. Coi colori predefiniti, poi, c’è la possibilità di andare ad operare sulla grafica senza passare attraverso l’editor.

Telegram ufficializza poi il supporto a podcast e audiolibri, con possibilità di riprendere l’ascolto esattamente nel punto in cui si era interrotto, nel caso di audio della durata superiore a 20 minuti. La condivisione della posizione in un edificio è ora possibile direttamente dalla mappa, mentre i risultati di una ricerca sono ora visualizzati “a lista”, come accade sulla versione desktop.

Telegram non poteva far mancare qualche aggiunta anche lato sicurezza: da oggi tutti possono controllare come il client sia 100% open source, verificando che il codice sorgente su GitHub sia identico a quello “effettivo” dell’app. Qui è possibile leggere il changelog completo con tutti gli approfondimenti.