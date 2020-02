Samsung Galaxy Tab A 8.4″ (2020): confermate le specifiche tecniche

Se state cercando un nuovo tablet compatto e potete aspettare ancora qualche settimana prima di effettuare l’acquisto, vi segnaliamo che Samsung sta per presentare il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4″ (2020). Si tratta di un dispositivo ancora inedito i cui primi dettagli sono stati svelati dalla Console Sviluppatori di Google Play.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4″ (2020) arriverà sul mercato con un display da 8.4 pollici e risoluzione FullHD+ che sarà supportato dal SoC Exynos 7904, chipset di fascia bassa utilizzato da smartphone come il Galaxy A40 ed il Galaxy M20 (device che costano circa 200 Euro). A completare le specifiche troveremo 3 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android Pie 9.0 con One UI.

Il nuovo tablet di Samsung dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso delle prossime settimane. Molto probabilmente, il device sarà commercializzato in tutti i principali mercati europei. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito al prezzo di vendita del tablet che, di certo, rientrerà nella fascia bassa del mercato dei tablet Android.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4″ (2020) dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutte le informazioni relative al nuovo tablet compatto di casa Samsung.