Qualcomm presenterà un secondo SoC top di gamma nel corso del 2020

Come già avvenuto lo scorso anno, anche nel 2020 Qualcomm dovrebbe presentare un secondo SoC top di gamma nella seconda metà dell’anno. Verso la fine dell’estate, infatti, dovrebbe esserci il debutto dello Snapdragon 865+, un nuovo chipset che troveremo, molto probabilmente, su quasi tutti i top di gamma in arrivo a fine 2020.

Il nuovo Snapdragon 865+ dovrebbe riprendere la stessa architettura dello Snapdragon 865, continuando a proporre “di serie” il supporto al 5G. Rispetto all’attuale 865 dovrebbero esserci miglioramenti sia nelle performance della CPU che in quelle della GPU, probabilmente grazie ad un incremento delle frequenze di funzionamento legato ad un affinamento dei processo di produzione.

Al momento, è ancora presto per valutare quanto sarà significativo il passo in avanti garantito dallo Snapdragon 865+ rispetto allo Snapdragon 865. Di certo, tutti i principali costruttori del mercato Android opteranno per il nuovo 865+ per quanto riguarda i top di gamma in arrivo entro fine anno.

Da notare, inoltre, che per ora non ci sono ulteriori informazioni in merito ad una possibile evoluzione dello Snapdragon 765, il SoC destinato alla fascia medio alta del mercato, che potrebbe restare in commercio per tutto il 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati ai nuovi SoC di Qualcomm in arrivo sul mercato nei prossimi mesi.