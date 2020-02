Samsung Galaxy Fold 2 arriverà in estate, tra le novità anche una fotocamera sotto al display

Dopo il lancio del nuovo Galaxy Z Flip, che introduce il display pieghevole abbinato al design “a conchiglia”, Samsung si prepara a presentare un nuovo smartphone con display pieghevole. Si tratta del futuro Samsung Galaxy Fold 2. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la seconda generazione del Fold, che conserverà il design del primo modello, arriverà sul mercato nel corso della prossima estate.

Samsung potrebbe presentare il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 insieme al futuro top di gamma Galaxy Note 20 durante un evento di lancio fissato per il mese di luglio, o al massimo per le prime settimane del mese di agosto. Come detto, il display pieghevole del nuovo Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe presentare soluzioni simili a quelle della prima generazione garantendo però una resistenza nettamente maggiore.

Il nuovo Fold 2 dovrebbe presentare un display da circa 8 pollici riprendendo la tecnologia UTG (Ultra Thin Glass) già vista sul Galaxy Z Flip. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Snapdragon 865 (ricordiamo che il nuovo Z Flip ha lo Snapdragon 855+ dello scorso anno). Da notare, inoltre, che il nuovo pieghevole di Samsung potrebbe presentare una fotocamera anteriore sotto al display, un elemento che in futuro diventerà parte integrante delle specifiche di molti smartphone.