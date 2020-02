Samsung Galaxy A70e si mostra online per la prima volta, ecco render e specifiche

Samsung prepara il lancio di un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Il device in questione si chiamerà Samsung Galaxy A70e ma non avrà particolari legami con l’A70 presentato lo scorso anno o con il più recente A71, disponibile sul mercato italiano da alcune settimane.

Il device, protagonista anche di un primo render che trovate in testa all’articolo, sarà uno smartphone con specifiche basilari che potrà contare su di un display da 6.1 pollici (probabilmente con risoluzione HD+) e notch a goccia. Da notare anche la presenza di un sensore di impronte digitali posteriore e di una anacronistica porta microUSB.

Il nuovo Samsung Galaxy A70e potrà contare anche su tre fotocamere posteriori e sul jack audio da 3.5 mm. Lo smartphone presenterà dimensioni pari a 156.8 x 76.45 x 9.35 mm. Lato software, invece, ci sarà Android 10 con la nuova One UI. Al momento, non ci sono informazioni in merito al SoC che verrà montato dal device e che probabilmente sarà un modello di fascia bassa della linea Exynos.

Maggiori dettagli sul futuro Samsung Galaxy A70e arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone potrebbe arrivare anche in Europa per occupare la fascia bassa della gamma di smartphone del costruttore coreano. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.