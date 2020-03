Huawei P40 Lite E è ufficiale: buone specifiche ma non ha i servizi Google

La gamma Huawei si espande con il debutto del nuovo Huawei P40 Lite E. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che è stato ufficializzato oggi in Polonia e che dovrebbe arrivare anche in altri mercati europei nel corso delle prossime settimane.

Il device in questione monta un display HD+ con diagonale di 6.39 pollici e foro per la fotocamera anteriore. A gestire il funzionamento del nuovo Huawei P40 Lite E c’è il solito Kirin 710 supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno. Il comparto fotografico presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 2 Megapixel.

A completare la scheda tecnica del nuovo Huawei P40 Lite E troviamo una batteria da 4.000 mAh ed il sistema operativo Android 10 con EMUI 10. Lo smartphone non ha la certificazione Google e, quindi, non può contare sul Play Store. Il nuovo entry level di Huawei presenta i nuovi Huawei Mobiles Services e lo store App Gallery.

In attesa di maggiori dettagli in merito ad un’eventuale commercializzazione in Italia, segnaliamo che il Huawei P40 Lite E verrà commercializzato in Polonia all’equivalente di circa 180 Euro.