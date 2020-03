Il tema scuro su WhatsApp è ufficiale, già disponibile su iOS e Android!

Tanto tuonò che piovve: da qualche ora è (finalmente) in rilascio il tema scuro anche sulla versione stabile di WhatsApp, sia su iOS che su Android. Si tratta di una delle novità più attese degli ultimi mesi sulla celebre app di messaggistica istantanea, peraltro testata a lungo sulla versione beta.

Il tema scuro prevede l’utilizzo di diversi colori (non solo tonalità di nero o grigio) che, stando a quanto scrive l’azienda nella nota ufficiale, hanno una duplice valenza: ridurre l’affaticamento degli occhi ed evidenziare quelli che dovrebbero essere i dettagli più rilevanti nell’interfaccia. Quasi superfluo ricordare che l’adozione del tema scuro su WhatsApp gioverà anche in termini di dispendio energetico per coloro che possiedono uno smartphone con display AMOLED.

L’aggiornamento è in roll out e proseguirà nelle prossime ore. Per verificare se avete già attiva l’opzione, bisognerà recarsi in “Impostazioni” dopo aver selezionato i tre puntini in alto a destra, nella schermata principale dell’app. A quel punto bisogna scegliere “Chat” e la prima opzione disponibile dovrebbe essere “Tema“: è lì che poi apparirà la voce “scuro” per attivare la nuova funzionalità.

Nel caso in cui non abbiate ancora disponibile la voce “Tema”, non avete ancora ricevuto l’aggiornamento. Potete scaricare allora manualmente qui l’ultima versione stabile di WhatsApp e procedere con l’update.