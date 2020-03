Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali: ecco tutte le caratteristiche

Da poche ore è stato ufficializzato il nuovo Black Shark 3, accompagnato anche da una versione Pro che si differenzia per le dimensioni del display e per la capacità della batteria. Dello smartphone si era già parlato molto nei giorni scorsi, grazie agli stupefacenti risultati ottenuti in alcuni benchmark su AnTuTu; gli appassionati di gaming avranno a disposizione uno strumento perfetto per le loro sessioni di gioco.

Black Shark 3 arriva con un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione in Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 90 Hz; la diagonale sale a 7.1″ sulla versione Pro. Sotto la scocca trova spazio lo Snapdragon 865 di Qualcomm, accompagnato da 8/12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 128/256 GB di storage interno (di tipo UFS 3.0, il 3 Pro è disponibile solo col taglio maggiore). Da segnalare l’ormai tradizionale sistema di raffreddamento a liquido che permetterà di abbassare le temperature anche in caso di sessioni più impegnative.

Detto del comparto connettività completo (compreso il 5G), e di quello multimediale (tripla cam posteriore da 64+13+5 MP, fotocamera anteriore da 20 MP), occhio alla batteria: su Black Shark 3 è da 4.720 mAh con ricarica rapida da 65 W (da 0 a 100% in meno di 40 minuti), mentre sale a 5.000 mAh sulla versione Pro. Degni di nota anche i due pulsanti fisici per giocare e il doppio altoparlante.

Black Shark 3 arriva in nero, grigio e bianco e costa 3.499, 3.799 e 3.999 yuan (450,490 e 515 euro al cambio attuale) nelle configurazioni da 8+128 GB, 12+128 GB e 12+256 GB. Black Shark 3 Pro (grigio e nero) sale invece a 4.699 e 4.999 yuan (605 e 645 euro) per le versioni da 8+256 e 12+256 GB. Vedremo quali saranno gli effettivi prezzi di lancio in Europa.