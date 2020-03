DxOMark è scettico anche sull’audio di Nokia 7.2

Già ad inizio gennaio Nokia 7.2 era passato sotto le grinfie di DxOMark che di certo non ne aveva decantato le lodi analizzando il suo comparto fotografico (clicca qui per saperne di più); la situazione è peggiorata in queste ore visto che il noto portale specializzato ha analizzato anche il comparto audio del medio-gamma, bocciandolo sonoramente (è proprio il caso di dirlo…).

La valutazione complessiva, 41 punti, la dice lunga su quella che è la recensione: Nokia 7.2 ha ottenuto il peggior risultato di sempre nella speciale graduatoria, finendo dietro i già criticatissimi LG G8 ThinQ e Sony Xperia 1. Il dettaglio che di fatto ha condizionato irrimediabilmente il giudizio di DxOMark è senza dubbio la presenza di uno speaker mono.

Questo particolare della scheda tecnica ha pesato in particolar modo nella valutazione del playback audio, in cui Nokia 7.2 ha raggiunto addirittura un punteggio pari a 33 punti, bassissimo. La gestione dei bassi è il punto più critico evidenziato dalla fonte in questione, ma la qualità audio in generale non è per nulla sufficiente.

Qualcosa di positivo si intravede invece nella registrazione, dove gli aspetti positivi sono diversi: spiccano l’assenza di artefatti e un buonissimo bilanciamento spaziale. La recensione completa dell’audio di Nokia 7.2 da parte di DxOMark la potrete trovare qui. Su Amazon, invece, è possibile acquistare lo smartphone: Nokia 7.2 6 GB/128 GB Charcoal - Tripla Fotocamera 48 MP ZEISS - 6,3" Full HD+