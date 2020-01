Nokia 7.2, fotocamera non esaltante secondo DxOMark

DxOMark ha nuovamente analizzato Nokia 7.2: dopo aver recensito la selfie-cam, sostanzialmente promossa come vi abbiamo segnalato in questo articolo, il noto portale francese si è ora concentrato sulla fotocamera posteriore. I risultati, diciamolo subito, non sono esaltanti come nel precedente test, anche se comunque nella norma e in linea con la fascia di mercato in cui è posizionato il device.

La fotocamera di Nokia 7.2 ha così ottenuto una valutazione pari a 85 punti, andando praticamente quasi a pareggiare quanto fatto dal più blasonato Nokia 9 PureView e ottenendo invece lo stesso punteggio di Samsung Galaxy A50 e LG G7 ThinQ.

Più nello specifico il medio gamma di HMD Global ha fatto registrare un più che buono 90 nelle foto, crollando invece nei video con un punteggio mediocre pari a 75. Tra i punti di forza evidenziati dalla fonte in questione ci sono il basso livello di rumore e la stabilizzazione nei video, mentre la resa dei colori e l’esposizione spiccano nelle foto. Maluccio, invece, la velocità dell’autofocus nei video e il bilanciamento del bianco nelle foto con scarsa luce ambientale, senza dimenticare la presenza in alcuni casi del cosiddetto effetto ghosting. Trovate qui la recensione completa.

Nokia 7.2, che conta su una tripla fotocamera posteriore da 48+8+5 MP, è in vendita su Amazon: Nokia 7.2 6 GB/128 GB Green - Tripla Fotocamera 48 MP ZEISS - 6,3" Full HD+