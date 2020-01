Vivo Apex 2020 al MWC di Barcellona con quali effetti speciali?

Molti di voi ricorderanno il futuristico Vivo Apex 2019: si trattava del concept-phone che l’azienda cinese portò anche al Mobile World Congress di Barcellona e che catturò l’attenzione degli appassionati (noi compresi) per una serie di dettagli davvero avveniristici.

Ebbene, Vivo rinnoverà l’appuntamento con la fiera catalana e, stando alle ultime indiscrezioni, nell’evento già confermato del 23 febbraio mostrerà anche il nuovo Vivo Apex 2020. L’azienda oggi ha condiviso un teaser per promuovere quest’evento, con un claim già di per sé intrigante: “Intellectual Future”. Non è tutto: l’icona stilizzata che fa da sfondo al tutto potrebbe essere un primo indizio su quello che potrebbe vantare lo smartphone.

Il modello del 2019 fu chiacchieratissimo per la presenza del display “Waterfall“: in sostanza, non aveva pulsanti fisici, garantendo quindi un’assoluta impermeabilità vista l’assenza di qualsivoglia apertura. Una soluzione del genere, però, aveva una controindicazione: la mancanza di una fotocamera anteriore.

Ebbene, nel corso degli ultimi mesi gli sviluppi in tal senso sono stati importanti e già l’azienda “gemella”, Oppo, ha presentato una soluzione per integrare la selfie-cam al di sotto del display. Potrebbe essere quindi proprio questa la tecnologia principale di Vivo Apex 2020 (l’icona sembra richiamare proprio un sensore fotografico), di certo uno dei device più attesi alla sempre più vicina rassegna catalana.