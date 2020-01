Huawei P30 Pro protagonista su Amazon a 599,90 euro!

Manca ancora molto (più di due mesi) all’arrivo del P40 e, così, potrebbe essere un’ottima idea quella di puntare sul top di gamma lanciato ad inizio 2019: ci riferiamo ovviamente a Huawei P30 Pro, uno degli smartphone più indicati per chi è alla ricerca di un comparto fotografico di assoluto livello.

Ebbene, oggi il device è protagonista di una ghiotta offerta su Amazon Italia. Il rivenditore GPM Shop ha infatti deciso di metterlo in vendita a 599,90 euro, una quotazione praticamente mai vista sulla popolarissima piattaforma di e-commerce. Vanno sottolineati, comunque, un paio di aspetti che non vanno trascurati: la transazione, come avrete capito, non gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon” mentre la spedizione non è gratuita. Ai 599 euro sopracitati vanno aggiunti 8,23 euro per la consegna in tutta Italia.

Su Huawei P30 Pro (in questo caso offerto nella versione in nero) c’è poco da aggiungere visto che ne abbiamo parlato a lungo lo scorso anno. La quad-cam posteriore da 40+20+8 MP con ToF a chiudere il cerchio è il punto di forza di un device completo sotto ogni punto di vista e che di recente ha anche ricevuto l’aggiornamento alla versione stabile di Android 10.

Insomma, comprarlo a 599,90 euro più 8,23 euro di spedizione è un ottimo affare. Ecco il link per usufruire dell’offerta: Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 4200 mAh