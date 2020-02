Huawei P30 Pro, altro sconto su Amazon: ora a 589 euro!

E’ probabilmente questo il miglior momento per acquistare Huawei P30 Pro: l’apprezzatissima versione del top di gamma lanciato a fine marzo 2019 è uno smartphone ancora “giovane” e può godere adesso di forti sconti visto che ci avviciniamo alla data di lancio del P40.

Una dimostrazione ulteriore di quanto detto in precedenza è l’ottima offerta che abbiamo scovato su Amazon e che è stata lanciata da un rivenditore esterno, Smart Home Shop (affidabilissimo visti i recenti feedback). Ebbene, lo smartphone scende per la prima volta sotto la soglia dei 600 euro e raggiunge quota 589,89 euro. Prezzo che include anche i costi per la spedizione in tutta Italia, con consegna prevista durante questa settimana nel caso in cui l’ordine dovesse essere chiuso oggi 3 febbraio.

Huawei P30 Pro non ha bisogno di particolari presentazioni: ci troviamo di fronte ad uno dei migliori smartphone in assoluto dello scorso anno e che vanta un comparto fotografico di altissimo livello (quadrupla cam posteriore da 40+20+8 MP e sensore ToF a supporto). L’aggiornamento alla versione stabile di Android 10, arrivato nelle scorse settimane, lo rende ancora più appetibile per chi è alla ricerca di un device “fresco” e con a bordo tutte le novità anche a livello software.

Per approfittare dell’offerta su Amazon e portare a casa Huawei P30 Pro a 589 euro, basterà seguire questo link: Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 4200 mAh