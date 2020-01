Samsung Galaxy S20 Ultra: 16 GB di RAM, maxi-batteria e fotocamera da 108 Megapixel tra le specifiche

In queste ultime ore si sono moltiplicate le indiscrezioni sul futuro Samsung Galaxy S20 Ultra, il top di gamma che debutterà il prossimo 11 di febbraio insieme al Galaxy S20 e al Galaxy S20+. Come abbiamo visto ieri, tutti i nuovi Galaxy S20 avranno almeno 12 GB di memoria RAM.

Secondo nuovi rumors di queste ore, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe contare su ben 16 GB di memoria RAM registrando un ulteriore passo in avanti rispetto al resto della gamma S20. Da notare, infatti, che S20 Ultra avrà anche altre caratteristiche tecniche esclusive come il sensore fotografico da 108 Megapixel incluso nel sistema di cinque fotocamere posteriori (S20 e S20+ dovranno accontentarsi di un nuovo sensore da 12 Megapixel).

Stando ad un report di Sammobile, inoltre, il Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe essere l’unico S20 ad avere l’espansione tramite microSD e a poter contare sul supporto di una batteria da ben 5.000 mAh. Tutti e tre S20, invece, dovrebbero presentare il supporto eSIM. Ricordiamo che S20 Ultra avrà un display da 6.9 pollici.

Per ora, non ci resta che attendere il prossimo 11 febbraio per scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra.Nel corso dei prossimi giorni, senza dubbio, arriveranno nuovi aggiornamenti che proveranno ad anticiparci nuovi dettagli sui futuri S20. Continuate a seguirci per saperne di più.