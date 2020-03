Samsung Galaxy Tab S4, ecco le patch di sicurezza di marzo!

Bel colpo per Samsung Galaxy Tab S4: il recente tablet top di gamma del colosso coreano sta infatti ricevendo da qualche ora un nuovo update che comprende le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo. Si tratta di una notizia rilevante considerato che non solo si tratta del primo tablet a ricevere le più recenti patch Google, ma che di fatto in assoluto è stato preceduto solo dai Samsung Galaxy S20 (che però non sono ancora in vendita) e dai Google Pixel (ne abbiamo parlato ieri in questo articolo).

Il roll out dell’aggiornamento in questione è stato segnalato anche in Italia, almeno nelle varianti con la sola connettività Wi-Fi; nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica, qui potrete scaricare il firmware da installare manualmente sui modelli SM-T830.

La release T830XXU4BTB2 non ha un peso eccessivo considerato che di fatto l’unico dettaglio degno di nota è proprio quello delle patch di sicurezza aggiornate a questo mese di marzo. Il roll out proseguirà nelle prossime ore durante le quali dovrebbero essere coinvolti anche gli altri modelli non citati in precedenza.

Vale la pena ricordare che l’update è basato ancora su Android Pie 9: Samsung Galaxy Tab S4, infatti, stando alle tempistiche ufficiali dovrebbe ricevere Android Q soltanto nel corso dell’estate.

