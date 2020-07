Anche Samsung Galaxy A70 può godersi le patch di sicurezza di luglio

Come ogni mese Samsung si conferma pienamente sul pezzo e, dopo un inizio riservato ai più recenti top di gamma, sta portando l’aggiornamento con le patch di sicurezza Android di luglio anche su diversi medio gamma. Così, dopo Galaxy A50 e S10 Lite (clicca qui per maggiori dettagli) anche Samsung Galaxy A70 sta ricevendo in queste ore il canonico update mensile.

Nel momento in cui vi scriviamo il roll out sta coinvolgendo gli utenti australiani; come sempre accade in questi casi, non ci sarà da attendere troppo prima che il rilascio finisca per toccare anche l’Europa.

Nello specifico, il firmware in questione è contrassegnato dalla sigla A705YNDXU5BTF1. Stando a quanto si legge nel changelog ufficiale, non dovrebbero esserci novità di sorta, fatta eccezione per le già citate patch di sicurezza Android di luglio e i tradizionali bug fix con annessi miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema.

E’ doveroso ricordare che Samsung Galaxy A70 è stato tra gli smartphone che più ha “sofferto” il passaggio ad Android 10: il major update si è rivelato più complicato del previsto, portando anche allo stop del rilascio. Il colosso coreano ha dovuto risolvere alcuni clamorosi bug prima di rimettere nuovamente a disposizione il firmware.

