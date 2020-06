Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A50 ricevono le patch di luglio

Samsung una volta di più si conferma decisamente sul pezzo in quanto ad aggiornamenti software: il colosso coreano ha già fatto partire il roll out delle patch di sicurezza Android relative al mese di luglio sul suo ultimo top di gamma, il Galaxy S20, mentre da poche ore il rilascio del nuovo aggiornamento riguarda altri due modelli, stavolta di fascia media.

Ci riferiamo a Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A50, andiamo a scoprire i dettagli dei rilasci.

Per Samsung Galaxy S10 Lite il firmware in questione porta la sigla G770FXXU2BTF3: oltre alle già citate patch di luglio, nel changelog ufficiale si fa riferimento a miglioramenti riguardanti fotocamera, audio e sensore per le impronte digitali, integrato nel display. L’aggiornamento è stato già individuato in Belgio e Olanda ed ha un peso pari a 350 MB.

Per quanto riguarda invece Samsung Galaxy A50, invece, l’update è stato individuato in Portogallo. Il firmware, in questo caso, è contrassegnato dalla sigla A505FNXXU5BTF5. Non ci sono, al momento, indicazioni particolari su miglioramenti in altri comparti hardware dello smartphone.

In entrambi i casi l’aggiornamento raggiungerà il resto dei paesi europei, Italia compresa, nel giro di qualche ora/giorno. E’ comunque possibile controllarne manualmente la presenza consultando “Scarica e Installa”, sotto “Aggiornamento software” nelle Impostazioni di sistema.

Samsung Galaxy S10 Lite è in vendita su Amazon: Samsung Galaxy S10 Lite Smartphone, Display 6.7" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4500 mAh, 4G, Hybrid Sim, Android 10, [Versione Italiana], Prism White