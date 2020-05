OPPO Find X2 Pro disponibile all’acquisto in Italia, ecco prezzo e specifiche tecniche complete

Arriva in Italia il nuovo OPPO Find X2 Pro, il nuovo top di gamma della casa cinese. Lo smartphone può essere acquistato direttamente su Amazon Italia con consegne previste dal prossimo 22 maggio (lo smartphone è “venduto e spedito da Amazon”). A disposizione degli utenti c’è la sola versione Ceramic Black con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Il nuovo OPPO Find X2 Pro è disponibile ad un prezzo di 1.199 Euro.

La scheda tecnica del device, ricordiamo, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865. Lo smartphone può contare anche su di un display AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore. Il comparto fotografico include un sensore principale da 64 Megapixel (sensore Sony IMX689) supportato da un sensore ultra grandangolare da 48 Megapixel ed un sensore zoom da 13 Megapixel, OIS e zoom ibrido 10x e zoom digitale 60X. La camera anteriore è da 32 Megapixel. A completare la scheda tecnica troviamo una batteria da 4.260 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con Color OS 7.1.

Per acquistare il nuovo OPPO Find X2 Pro è possibile utilizzare il link qui di sotto allo store Amazon. Come già anticipato in precedenza, il prezzo è di 1.199 Euro e le consegne partiranno da domani 22 maggio.