ASUS ROG Phone 3: confermato anche dal sito ufficiale

Si avvicina sempre di più il debutto del nuovo ASUS ROG Phone 3. Lo smartphone è stato recentemente certificato da diversi enti, completando tutte le procedure necessarie al suo debutto commerciale. In queste ore, anche il sito ufficiale di ASUS ha confermato l’esistenza del progetto, caratterizzato dal nome in codice ZS661KS.

Nella sezione dedicata agli accessori, infatti, è stato inserito anche pagina dedicata al nuovo ZS661KS, ovvero il futuro ASUS ROG Phone 3. L’immagine di riferimento è ancora quella del ROG Phone 2 ma questa conferma da parte di ASUS rappresenta un nuovo ed importante passo in avanti in vista del debutto ufficiale. Ricordiamo che la casa taiwanese ha confermato che il nuovo ROG Phone 3 e lo ZenFone 7 debutteranno nel corso del terzo trimestre del 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo ASUS ROG Phone 3 è ancora, in larga parte, un mistero. In queste settimane si è parlato della possibile presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 865+, non ancora ufficializzato da Qualcomm, che sarà abbinato ad 8/12 GB di memoria RAM ed al sistema operativo Android 10.

Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbero arrivare nuove informazioni sulle specifiche tecniche in vista di una sempre più vicina presentazione ufficiale. Continuate a seguirci per saperne di più.