Android 11: ecco quali smartphone Samsung dovrebbero ricevere l’aggiornamento

Nella giornata di ieri è stata rilasciata la prima beta di Android 11, la nuova versione del sistema operativo di Google che arriverà, in versione stabile, soltanto sul finire della prossima estate. La beta è disponibile per gli smartphone Pixel e presto sarà accessibile anche agli utenti di altri smartphone. Nel frattempo, Samsung deve ancora rilasciare una lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11.

La casa coreana, per via della complessità della One UI, avrà bisogno ancora di molti mesi prima di poter avviare il rilascio dei primi aggiornamenti ad Android 11. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, Sammobile ha realizzato una prima lista che comprende tutti gli smartphone che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 11 nel corso del prossimo futuro.

I primi update riguarderanno, come da tradizione, i top di gamma Galaxy S20 ed i futuri Note 20, che arriveranno ad agosto con Androdi 10. Ecco l’elenco completo degli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere l’update.