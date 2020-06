Motorola G8 Plus e G8 Power Lite in offerta su Amazon

La gamma “Moto G8” di Motorola comprende diversi smartphone davvero molto interessanti. Tra questi troviamo anche il Motorola G8 Plus ed il più recente Motorola G8 Power Lite. Entrambi gli smartphone vengono proposti in sconto da Amazon in queste ore risultando degli ottimi acquisti per chi è in cerca di un nuovo smartphone a meno di 200 Euro.

Partiamo dall’offerta dedicata al Motorola G8 Plus. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 665 supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, è acquistabile a 199 Euro ed è venduto e spedito da Amazon. Ecco il link per l’acquisto del G8 Plus.

Il più recente Moto G8 Power Lite viene oggi proposto ad un prezzo di appena 163 Euro. Lo smartphone in questione è un’ottima soluzione per tutti gli utenti alla ricerca di un terminale in grado di garantire buone prestazioni generali ed un’autonomia al top con un prezzo decisamente contenuto.

Lo smartphone monta il SoC MediaTek Helio P35 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno e può contare su di un display da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e su di una batteria da ben 5.000 mAh. Ecco il link per l’acquisto al miglior prezzo del device.