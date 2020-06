Samsung Galaxy S20 Lite si farà ma potrebbe avere un nome differente

Dopo l’esperimento Galaxy S10 Lite, in casa Samsung si valuta anche la realizzazione di un nuovo Samsung Galaxy S20 Lite. Il progetto, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe entrare in produzione e potrebbe essere presentato in occasione del CES 2021 di Las Vegas, in programma ad inizio del prossimo anno.

Stando a quanto emerso online in queste ore, il nuovo Samsung Galaxy S20 Lite arriverà sul mercato con un nome differente. Il progetto potrebbe, infatti, chiamarsi Galaxy S20 FE. Al momento, non ci sono dettagli precisi in merito al comparto tecnico del nuovo smartphone che, molto probabilmente, presenterà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che verrà poi supportato da specifiche da top di gamma ma con qualche compromesso per limitare il prezzo di listino.

Da valutare anche la possibilità del debutto di un Galaxy Note 20 FE (erede del Galaxy Note 10 Lite presentato lo scorso mese di gennaio insieme ad S10 Lite). Maggiori dettagli in merito ai nuovi “FE” di Samsung potrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle novità in arrivo per la casa coreana.

Ricordiamo che gli attuali Samsung Galaxy S10 Lite con Snapdragon 855 e Galaxy Note 10 Lite con Exynos 9810 sono tra gli smartphone di riferimento per la fascia media della casa coreana.