OnePlus Nord: nuovi dettagli sul comparto fotografico

Il nuovo OnePlus Nord sta arrivando. Il progetto, noto in passato come OnePlus 8 Lite o OnePlus Z, dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese di luglio riportando il brand cinese nella fascia media del mercato. In queste ore, in attesa di conferme ufficiali, sono arrivate nuove informazioni in merito alla scheda tecnica del device.

In particolare, le nuove informazioni riguardano il comparto fotografico. Il nuovo OnePlus Nord, infatti, potrebbe presentare quattro camere posteriori e non tre, come precedentemente emerso. La configurazione dei sensori dovrebbe essere molto “tradizionale” con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 13 Megapixel e due sensori aggiuntivi, uno per le macro ed uno per la profondità di campo.

Ricordiamo che a gestire il funzionamento del nuovo OnePlus Nord ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 765G che sarà supportato da almeno 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4,300 mAh. Il display avrà una diagonale di di 6.55 pollici e sarà caratterizzato dalla presenza di un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 90 Hz. Il sistema operativo sarà Android 10.