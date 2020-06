Qualcomm Snapdragon 775G in arrivo con processo produttivo a 6 nm

La gamma di SoC di Qualcomm si sta per allargare con il debutto del nuovo Qualcomm Snapdragon 775G che potrebbe essere svelato già nel corso della giornata di domani, secondo i primi rumors. Il nuovo chipset dovrebbe garantire un sostanziale incremento prestazionale rispetto al 765G che troviamo su tantissimi mid-range di ottimo livello. Al momento, si parla di un upgrade delle prestazioni del +40% sia per la CPU che per la GPU.

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 775G, che continuerà a supportare le reti 5G come il suo diretto predecessore, potrebbe essere realizzato con processo produttivo a 6 nm, una novità assoluta per Qualcomm. Quest’aspetto potrebbe garantire un notevole incremento prestazionale e un contenimento dei consumi rendendo il nuovo Qualcomm Snapdragon 775G un vero e proprio punto di riferimento per la fascia media.

Secondo le prime informazioni, il nuovo SoC di Qualcomm farà il suo debutto sul mercato con uno smartphone Xiaomi anche se al momento non ci sono ancora conferme precise sul progetto. Successivamente, il chipset sarà senza dubbio adottato da diversi costruttori, andando progressivamente a rimpiazzare l’ottimo 765G. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo SoC che Qualcomm presenterà, molto probabilmente, già nel corso della giornata di domani.