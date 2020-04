Samsung Galaxy J2 Core (2020) è ufficiale, specifiche e prezzi del nuovo Android Go

A due anni di distanza dal precedente modello, è stato ufficializzato poche ore fa il Samsung Galaxy J2 Core (2020). Ci troviamo di fronte ad un Android Go che probabilmente sarà lanciato in pochi mercati, inizialmente in quello indiano, e che eredita gran parte delle specifiche tecniche, nonché il design, del predecessore.

Samsung Galaxy J2 Core (2020) arriva con un display TFT LCD da 5 pollici con risoluzione da 960 x 540 pixel (qHD), mentre sotto la scocca è posizionato un Exynos 7570. In realtà il produttore non ha specificato il modello del processore, parlando però di un quad-core con clock a 1.4 GHz. Sarà inoltre accompagnato da 1 GB di memoria RAM (il massimo affinché uno smartphone possa avere a bordo Android Go) con 16 GB di storage interno, espandibili tramite micro SD fino a 256 GB.

Ci sono due fotocamere da 8 e 5 MP (posteriore e anteriore), mentre la batteria (ricaricabile tramite porta micro USB) è da 2.600 mAh. Le colorazioni di Samsung Galaxy J2 Core (2020) sono blu, oro e nera, mentre la versione del sistema operativo è Android Oreo 8, ovviamente nella “Go Edition”.

Come accennato in precedenza, Samsung Galaxy J2 Core (2020) sarà lanciato in India: costerà 6.299 rupie che corrispondono, tenendo presente il cambio attuale, a poco più di 75 euro.