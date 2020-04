Sony Xperia L4 è ufficiale anche in Europa (e in Italia): specifiche e prezzo

A distanza di poco più di due mesi dal lancio, Sony Xperia L4 è ufficiale anche in Europa. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa, inserito anche sulla versione italiana del sito del colosso giapponese ma che per il momento è a listino solo in Germania, al prezzo di 199 euro (nera e blu le colorazioni disponibili). Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Sony Xperia L4 arriva con un display LCD con diagonale da 6.2 pollici e con risoluzione in HD+ (nello specifico 1.680 x 720 px) e aspect ratio in pieno stile Xperia, da 21:9. Sotto il cofano è stato piazzato l’Helio P22 di MediaTek, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno, espandibili poi fino a 512 GB grazie ad una micro SD.

Da segnalare le tre fotocamere posteriori (principale da 13 MP, grandangolare da 5 MP e sensore per la profondità da 2 MP), mentre la selfie-cam è da 8 MP. Il sensore per le impronte digitali è situato sul frame laterale, mentre sul fronte connettività ecco USB di tipo C, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3.5 mm.

Sony Xperia L4 arriva inoltre con una batteria da 3.580 mAh e supporto alla ricarica rapida, mentre la versione del sistema operativo out of the box è ferma ad Android Pie 9.