iPhone 12: lancio in ritardo e meno unità disponibili

Dopo la presentazione del nuovo iPhone SE 2020 avvenuta a metà del mese di aprile, in casa Apple si inizia a lavorare al lancio dei nuovi iPhone 12. Come oramai confermato da diverse fonti, Apple presenterà quattro smartphone nel corso della seconda metà del 2020. La gamma sarà composta da due iPhone 12, uno con display da 5.4 pollici ed uno da 6.1 pollici, e da due 12 Pro, con display da 6.1 e 6.7 pollici.

Secondo le ultime conferme di queste ore, i nuovi iPhone 12 arriveranno sul mercato in ritardo rispetto alle tradizionali tempistiche. Il lancio dei nuovi smartphone potrebbe avvenire nel corso del mese di novembre, con circa due mesi di ritardo rispetto alla finestra di lancio di settembre. Da notare, inoltre, che Apple avrebbe tagliato del 20% il numero di unità di iPhone da produrre nel corso del secondo semestre del 2020.

Resta da capire se la presentazione della nuova gamma di iPhone 12 avverrà, come sempre, nel corso del mese di settembre o se l’evento stampa (che sarà trasmesso in streaming) verrà posticipato. Ricordiamo che la scelta di posticipare il lancio dei nuovi iPhone 12 non è legata a problemi produttivi ma alla consapevolezza che, considerando l’emergenza in corso, le vendite iniziali potrebbero essere decisamente inferiori alle attese. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno di certo nei prossimi giorni.