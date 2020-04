Poco F2 Pro: progetto confermato, sarà un rebranding del Redmi K30 Pro

Dalla base del recente Redmi K30 Pro, presentato poche settimane in Cina, arriverà sul mercato internazionale il nuovo Poco F2 Pro, smartphone che rappresenterà l’erede spirituale del primo Pocophone lanciato un paio di anni fa con il SoC dei top di gamma di allora, lo Snapdragon 845, ed un prezzo da mid-range.

In queste ore è arrivata la conferma relativa al lancio del nuovo Poco F2 Pro che, di fatto, sarà un rebranding del Redmi K30 Pro. Lo smartphone potrà, quindi, contare sul SoC Snapdragon 865 e sul display OLED da 6.7 pollici con fotocamera anteriore a scomparsa e refresh rate limitato a 60 Hz.

A completare le specifiche ci sarà una batteria da 4.700 mAh, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel affiancato da un sensore grandangolare, un teleobiettivo 3x e un sensore per le macro. Il nuovo Poco F2 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con diverse combinazioni di RAM e storage.

Ricordiamo che è in arrivo anche il Poco F2, derivato dal Redmi K30 (probabilmente dalla versione senza il supporto al 5G). Per quanto riguarda l’Europa, al momento, non ci sono conferme in merito al ritorno del brand Poco. Lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato europeo con il marchio Xiaomi. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.