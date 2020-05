Samsung Galaxy Note 20: alcune versioni avranno ben 16 GB di RAM

In questi ultimi giorni sono aumentati, notevolmente, i rumors sui nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20+ in uscita nel corso della prossima estate. Dopo aver visto i primi dettagli sul display e sul possibile nuovo SoC Exynos che troveremo tra le specifiche, è tempo di parlare di memoria RAM.

Secondo le nuove indiscrezioni di queste ore, infatti, la gamma Samsung Galaxy Note 20 potrà spingersi sino a 16 GB di memoria RAM garantendo prestazioni eccellenti in multi-tasking. Al momento, non è chiaro quali varianti della nuova famiglia Note 20 avranno quest’enorme, per uno smartphone, quantitativo di memoria RAM.

Ricordiamo che sia il Galaxy Note 20 che il Note 20+ potrebbero arrivare sul mercato con una versione 4G ed una 5G. E’ possibile che solo le varianti 5G presentino 16 GB di RAM mentre le versioni 4G dovranno accontentarsi di 8 o 12 GB di RAM. Un’altra ipotesi, invece, vede il solo Note 20+ poter contare sui 16 GB di RAM.

Maggiori dettagli sulla nuova famiglia Samsung Galaxy Note 20 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Con l’inizio del mese di maggio, infatti, i rumors sui futuri top di gamma di Samsung si sono moltiplicati, segno che il progetto è oramai giunto nella fase finale del suo sviluppo. Continuate a seguirci per saperne di più.