Honor V6: svelato ufficialmente il nuovo tablet 5G

In queste ore, Honor ha presentato in Cina il nuovo Honor V6. Si tratta di un tablet con supporto al 5G ed al Wi-Fi 6 che punta a diventare il nuovo punto di riferimento del mercato dei tablet Android, almeno per gli utenti cinesi. Il dispositivo ha un display da 10.4 pollici con risoluzione Full HD+ e può contare sul nuovo SoC Kirin 985 che garantisce anche l’accesso alle reti mobili di nuova generazione.

A completare la scheda tecnica troviamo 6 GB di memoria RA, 64/128 GB di storage interno, una batteria da 7.250 mAh, una fotocamera posteriore da 14 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 10 (senza servizi Google) mentre le dimensioni sono pari a 154,9 x 245,2 x 7,8 mm per un peso di 480 grammi.

Le vendite del nuovo Honor V6 prenderanno il via, in Cina, nel corso del prossimo mese di giugno. Al momento, non è da escludere il lancio europeo del dispositivo. Ricordiamo che Honor sta presentando una vasta gamma di prodotti, tra cui troviamo l’interessantissimo ultrabook Honor Magic Book 14 con sistema operativo Windows 10, ed un tablet Android di fascia alta potrebbe rappresentare una nuova aggiunta.

Huawei, che controlla il brand Honor, ha recentemente avviato le vendite in Italia del nuovo MatePad Pro con Kirin 990 e senza servizi Google. Il dispositivo costa 549 Euro e, per chi effettuerà l’acquisto entro fine mese, incluso nel prezzo ci saranno sia la tastiera che M Pen.