Samsung Galaxy Note 20+, nuovi rumors sulla batteria

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy Note 20+, la versione più potente del top di gamma atteso – come da tradizione – durante la prima metà di agosto e in compagnia della seconda generazione del Galaxy Fold. Ebbene, oggi i rumors mettono nel mirino la batteria: si tratta di indiscrezioni confortanti per i “fan” del colosso coreano.

La capacità della batteria di Samsung Galaxy Note 20+ (identificato col model number SM-N985) dovrebbe infatti essere superiore, seppur di poco, a quella del Galaxy S20+: si passerebbe così da 4.300 a 4.500 mAh. Non male, anche se ad onor del vero va comunque ricordato che il Galaxy S20 Ultra 5G si è spinto fino a 5.000 mAh. Queste indiscrezioni fanno il paio con quelle emerse già ad inizio mese e che riguardavano invece il modello standard del Galaxy Note 20: in quel caso si parlava di 4.000 mAh, quantitativo tutto sommato nella norma visti gli standard del mercato e che, soprattutto, rappresenterà comunque un grosso balzo in avanti rispetto alla precedente generazione.

Di Samsung Galaxy Note 20+ abbiamo parlato in modo approfondito in diverse occasioni la scorsa settimana. Tra i rumors più interessanti, che vi abbiamo riportato in questo articolo, c’è di certo quello relativo alla memoria RAM che, udite udite, potrebbe arrivare fino a 16 GB.