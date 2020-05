Samsung Galaxy Note 20: la variante Ultra non ci sarà

La nuova gamma Samsung Galaxy Note 20 sarà svelata in via ufficiale nel corso del prossimo mese di agosto per poi arrivare sul mercato italiano, molto probabilmente, da inizio settembre. In queste ultime settimane sono iniziati ad arrivare i primi rumors sulla nuova famiglia di top di gamma della casa coreana.

Secondo nuove indiscrezioni di queste ore, la gamma Samsung Galaxy Note 20 non includerà una variante Ultra, presente invece all’interno della gamma Galaxy S20 che, ricordiamo, è composta da tre versioni (S20, S20+ e il flagship S20 Ultra disponibile in Italia solo in versione 5G).

Sul mercato arriveranno solo il Samsung Galaxy Note 20 e il Note 20+. Resta da capire, invece, se queste due varianti saranno disponibili solo in versione 5G oppure se ci sarà anche una variante 4G (possibile almeno per il Note 20). Le due versioni del Samsung Galaxy Note 20 dovrebbero differenziarsi per la grandezza del display, il comparto fotografico e, forse, per la dotazione di RAM e storage.

Tutte le versioni del nuovo Samsung Galaxy Note 20 dovrebbero, invece, presentare il nuovo SoC Exynos 992 che, rispetto all’attuale Exynos 990, dovrebbe garantire un leggero incremento prestazionale a fronte di un consistente calo dei consumi. Maggiori dettagli sul futuro Note 20 arriveranno nelle prossime settimane.