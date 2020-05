Google Pixel 5: tra le novità anche un nuovo SoC Qualcomm

Il Google Pixel 5 non presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che troviamo tra le specifiche di svariati top di gamma di inizio 2020. Il nuovo smartphone di Google, in arrivo nel corso del secondo semestre dell’anno in corso, potrà contare su di un SoC di fascia media con supporto al 5G.

A differenza di quanto emerso nelle scorse settimane, il nuovo Google Pixel 5 non dovrebbe presentare lo Snapdragon 765G ma il nuovissimo Snapdragon 768G, svelato in via ufficiale da Qualcomm nel corso della giornata di oggi e già pronto al debutto sul mercato con una nuova variante del Redmi K30 in Cina.

Il futuro Google Pixel 5 potrà sfruttare il nuovo 768G che, grazie a frequenze di funzionamento più elevate, sarà in grado di garantire prestazioni migliori rispetto al 765G. E’ importante sottolineare che, almeno per il momento, non ci sono conferme in merito all’arrivo di una variante XL del Pixel 5.

Allo stesso modo, Google non sembra intenzionata a realizzare uno smartphone con lo Snpadraogn 865, chipset in grado di garantire ottime prestazioni ma caratterizzato da un prezzo troppo elevato che ha comportato un incremento dei listini di tutti i principali top di gamma sul mercato. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.