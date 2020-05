Huawei P40 Lite: in arrivo anche una variante 5G (senza servizi Google)

La gamma P40 si sta per arricchire. Nel corso delle prossime settimane, infatti, Huawei dovrebbe portare in Europa anche un inedito Huawei P40 Lite 5G. Si tratta di un nuovo smartphone che avrà poco in comune con il Huawei P40 Lite, disponibile in Italia da alcuni mesi, e che non potrà contare sui servizi Google, sostituiti dagli HMS e dallo store App Gallery.

In realtà, infatti, il nuovo Huawei P40 Lite sarà un rebrand del Huawei Nova 7 SE, smartphone presentato in Cina alcune settimane fa. Il nuovo mid-range potrà contare sul SoC Kirin 820 5G che garantisce l’accesso alla rete 5G. A completare la scheda tecnica del device troveremo un display LCD con foro caratterizzato da una diagonale di 6.5 pollici e da risoluzione Full HD+.

Tra le specifiche ci saranno anche 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e quattro fotocamere posteriori (sensore principale da 64 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel e sensori da 2 Megapixel per macro e profondità) oltre ad una batteria da 4000 mAh.

Lato software troveremo Android 10 senza servizi Google. Al momento, non ci sono informazioni precise sul prezzo di vendita. Ricordiamo che il Huawei P40 Lite è disponibile in Italia, in versione 4G, a tra i 250 e i 300 Euro. Lo smartphone non ha i servizi Google.