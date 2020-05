Huawei P30 Pro New Edition è ufficiale, ha i servizi Google ed un prezzo elevato

Come già anticipato nelle scorse settimane da diversi rumors, Huawei ha svelato oggi il nuovo Huawei P30 Pro New Edition, nuova riedizione del P30 Pro, il top di gamma della casa cinese presentato lo scorso anno. A differenza della P40, il nuovo Huawei P30 Pro New Edition può contare sui servizi Google e sul Play Store, assenti su tutti i nuovi smartphone lanciati dalla casa cinese nel corso degli ultimi mesi.

Il Huawei P30 Pro New Edition è disponibile, per ora solo in Germania ma presto anche in altri mercati europei, ad un prezzo di 749 Euro. Lo smartphone presenta il solito SoC Kirin 980 supportato da 8 GB di memoria RAM e da ben 256 GB di storage interno. Confermato il comparto fotografico già visto su P30 Pro con una quadrupla fotocamera Leica e lo zoom ibrido 10x.

Staremo a vedere quale sarà l’effettivo street price del nuovo Huawei P30 Pro New Edition. Attualmente, infatti, il P30 Pro dello scorso anno, che a livello di prestazioni generali oltre che di specifiche è praticamente identico alla New Edition, è disponibile a poco più di 500 Euro. Maggiori dettagli in merito all’arrivo in Italia del nuovo P30 Pro New Edition potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, ecco le migliori offerte per il P30 Pro.