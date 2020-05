Sony Xperia 10 II, ufficiale il prezzo in Italia: 369 euro

Annunciato ormai da oltre due mesi, Sony Xperia 10 II si appresta a debuttare anche in Italia. Il recente mid-range è stato infatti messo a listino sulla versione nostrana del sito web del produttore nipponico, ufficializzando quindi anche il prezzo di vendita per il nostro mercato.

Sony Xperia 10 II costerà 369 euro: nel momento in cui vi scriviamo non è stata ancora segnalata la data dell’effettiva disponibilità, ma a breve dovrebbero arrivare indicazioni ufficiali in merito. Per chi non lo ricordasse, andiamo a ricapitolare quelle che sono le specifiche tecniche principali di questo smartphone.

Sony Xperia 10 II arriva con un display OLED con diagonale da 6 pollici e risoluzione in Full HD+. Lo schermo è caratterizzato da un aspect ratio particolarmente allungato, in pieno stile Xperia, da 21:9. A bordo c’è inoltre uno Snapdragon 665, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (espandibile con micro SD fino a 1 TB).

Sul retro è piazzata una tripla fotocamera da 12+8+8 MP, mentre la selfie-cam ha una risoluzione da 8 MP. Detto di un comparto connettività senza pecche (USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.0, dual WiFi), da segnalare la presenza dell’audio Qualcomm aptX HD, di una batteria da 3.600 mAh e di Android 10 out of the box. Le colorazioni di Sony Xperia 10 II sono nera e bianca.